Путин призвал Пашиняна быстрее определиться в вопросе вступления Армении в ЕС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, 1 сентября 2026 года © Петр Ковалев/РИА Новости Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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