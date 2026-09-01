Путин призвал Пашиняна быстрее определиться в вопросе вступления Армении в ЕС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, 1 сентября 2026 года © Петр Ковалев/РИА Новости Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.