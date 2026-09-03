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Eli Lilly приобретает биотех-стартап Merida Biosciences за $2,875 млрд

Eli Lilly приобретает биотех-стартап Merida Biosciences за $2,875 млрд

Американская фармацевтическая корпорация Eli Lilly заключила окончательное соглашение о покупке частной биотехнологической компании Merida Biosciences.

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