Новые девелоперские проекты в Москве представили 10 групп компаний в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года новые девелоперские проекты представили 10 групп компаний. Они разместили проектные декларации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), что дает им право открыть продажи квартир и нежилых помещений, а также публиковать цены на недвижимость.
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