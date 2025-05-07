Новые девелоперские проекты в Москве представили 10 групп компаний в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года новые девелоперские проекты представили 10 групп компаний. Они разместили проектные декларации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), что дает им право открыть продажи квартир и нежилых помещений, а также публиковать цены на недвижимость.