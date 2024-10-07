У Apple iMac с чипами M1 начали массово портиться экраны — уже после окончания гарантии

Экраны компьютеров iMac на чипах Apple M1 начали массово портиться после двух лет эксплуатации. Обсуждение проблемы на официальном сайте сообщества Apple началось в октябре 2023 года и с тех пор собрало 17 страниц ответов от недовольных пользователей.