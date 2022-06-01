В ДНР намерены привлечь к трибуналу украинских президентов

Власти ДНР в рамках готовящегося международного трибунала над участниками украинских военизированных формирований, причастных к совершению военных преступлений, планирую привлечь к ответственности руководителей Украины после переворота 2014 года.
Власти ДНР в рамках готовящегося международного трибунала над участниками украинских военизированных формирований, причастных к совершению военных преступлений, планирую привлечь к ответственности руководителей Украины после переворота 2014 года.
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