Вечерняя Москва

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В ДНР намерены привлечь к трибуналу украинских президентов

В ДНР намерены привлечь к трибуналу украинских президентов

Власти ДНР в рамках готовящегося международного трибунала над участниками украинских военизированных формирований, причастных к совершению военных преступлений, планирую привлечь к ответственности руководителей Украины после переворота 2014 года.

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