Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Бомбардировки без бомбардировщиков, или куда полетят российские «стратеги»

Бомбардировки без бомбардировщиков, или куда полетят российские «стратеги»

Бомбардировки без бомбардировщиков, или куда полетят российские «стратеги» Продолжаем тематику российской стратегической авиации, ранее рассмотренную в материалах Стратегический бомбардировщик для ВС РФ: всё не так просто и Российские «стратеги»: Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 на рубеже 2035-2045 годов.

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Комментарии
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Giga
Основным врагом России является Тройственный союз: Израиль - головной офис, Англия - аналитический центр, ну и цепные псы - США,при таком разкладе все упрощается, до Израиля и Англии гораздо проще дотянуться, а обезглавленный альянс уже та еще вражина, некому будет ЦУ давать и паника одолеет.
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10 час.
АЧ
Алексей Чочия
А Наш Сосед- Северная Корея регулярно своими ракетными запусками бодрит япошек да и старичков сэмов.
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8 час.
Юрий Ильинов
https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43016429305/Skaz-o-tom-kak-amerikantsyi-Novyiy-Zavet-otmenili?utm_referrer=mirtesen.ru
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