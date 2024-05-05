Бомбардировки без бомбардировщиков, или куда полетят российские «стратеги» Продолжаем тематику российской стратегической авиации, ранее рассмотренную в материалах Стратегический бомбардировщик для ВС РФ: всё не так просто и Российские «стратеги»: Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 на рубеже 2035-2045 годов.
Бомбардировки без бомбардировщиков, или куда полетят российские «стратеги»
Комментарии
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Giga
Основным врагом России является Тройственный союз: Израиль - головной офис, Англия - аналитический центр, ну и цепные псы - США,при таком разкладе все упрощается, до Израиля и Англии гораздо проще дотянуться, а обезглавленный альянс уже та еще вражина, некому будет ЦУ давать и паника одолеет.
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10 час.
АЧ
Алексей Чочия
А Наш Сосед- Северная Корея регулярно своими ракетными запусками бодрит япошек да и старичков сэмов.
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8 час.
Юрий Ильинов
https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43016429305/Skaz-o-tom-kak-amerikantsyi-Novyiy-Zavet-otmenili?utm_referrer=mirtesen.ru
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