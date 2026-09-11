Почему рыба стала дороже мяса в России. Куда исчезает доступный продукт из морских богатств страны

Россия — одна из крупнейших рыболовных держав мира. Её берега омывают несколько морей, промысловый флот ежегодно добывает миллионы тонн водных биоресурсов, а запасы рыбы считаются одними из самых значительных на планете.
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Сначала надо создать переизбыток рыбы в России и тогда цены рухнут. но это не выгодно нашим олигархам. Они, будь у них возможность, и последнее вывозили бы за бугор. А гос-ву на это насрать.