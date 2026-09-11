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Пронедра

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Почему рыба стала дороже мяса в России. Куда исчезает доступный продукт из морских богатств страны

Почему рыба стала дороже мяса в России. Куда исчезает доступный продукт из морских богатств страны

Россия — одна из крупнейших рыболовных держав мира. Её берега омывают несколько морей, промысловый флот ежегодно добывает миллионы тонн водных биоресурсов, а запасы рыбы считаются одними из самых значительных на планете.

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