Искалеченная в Дубае модель Ковальчук с Украины перенесла восемь операций

Мария Ковальчук, получившая серьезные травмы на вечеринке в Дубае, перенесла восемь операций.Украинская модель Мария Ковальчук перенесла восемь операций после того, как побывала на вечеринке у шейхов в Дубае.
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