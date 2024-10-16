Депутат МО СПБ Ветров: в РФ нужно разрешить получать водительские права с 16 лет

В России нужно ввести разрешение на получение прав и управление автомобилем или мотоциклом с 16 лет, считает депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
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