Мэр Феодосии слабо газовал

За нерадивость глава города получил выговор из Крымля за личной подписью Сергея Аксенова. Аксенов рассказал, что жители многоквартирных домов № 13 и 13Б по улице Габрусева города Феодосии обратились с просьбой о помощи: cтроительство их домов началось еще в 2014 году, но в них до сих пор отсутствует газоснабжение, а обращения к уполномоченным лицам никакого результата не приносили.
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