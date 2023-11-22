ВС России получили партию отремонтированных БМП-2

Об этом информирует пресс-служба «Высокоточных комплексов».«560-й БТРЗ холдинга «Высокоточные комплексы» отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта», — приводит сообщение РИА Новости.
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