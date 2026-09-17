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Царьград

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Михаил Мальцев анонсировал новые рейсы из Екатеринбурга в Дели

Михаил Мальцев анонсировал новые рейсы из Екатеринбурга в Дели

С 27 октября из Екатеринбурга стартуют прямые рейсы в Дели, что сделает столицу Индии новым авиахабом для русских туристов.

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