В Пензе транспортные полицейские и общественники провели «Зарядку со стражами порядка» для детей из Белгородской области

В преддверии Дня физкультурника утреннюю разминку для 35 юных гандболистов из Белгородской области провели сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте, представители Общественного совета при линейном отделе, волонтеры регионального отделения «Движение Первых» и спортсмены Пензенского клуба по тайскому боксу.