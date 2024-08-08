Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

884 подписчика

В Пензе транспортные полицейские и общественники провели «Зарядку со стражами порядка» для детей из Белгородской области

В Пензе транспортные полицейские и общественники провели «Зарядку со стражами порядка» для детей из Белгородской области

В преддверии Дня физкультурника утреннюю разминку для 35 юных гандболистов из Белгородской области  провели сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте, представители Общественного совета при линейном отделе, волонтеры регионального отделения «Движение Первых» и спортсмены Пензенского клуба по тайскому боксу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх