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Правительство РФ запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками

Правительство РФ запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками

Правительство России оптимизировало перечень лицензий на предоставление услуг связи, исключив из него лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, мера была предпринята для борьбы с телефонным мошенничеством.

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Eduard
Правильно!
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