Правительство РФ запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками

Правительство России оптимизировало перечень лицензий на предоставление услуг связи, исключив из него лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, мера была предпринята для борьбы с телефонным мошенничеством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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