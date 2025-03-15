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Работа операторов FPV-дронов группировки войск «Центр» по

Работа операторов FPV-дронов группировки войск «Центр» по Под раздачу попали танк Т-80БВ, 155-мм САУ «Богдана» на шасси Tatra Phoenix (результат неизвестен), МТ-ЛБ и автотранспорт с пехотой.

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