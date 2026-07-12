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От сварочного аппарата и стройотряда до большой сцены: кем работали звезды «Уральских пельменей» до славы

От сварочного аппарата и стройотряда до большой сцены: кем работали звезды «Уральских пельменей» до славы

Сегодня миллионы зрителей знают их по ярким номерам и дорогим костюмам, но когда-то будущие звезды шоу «Уральские пельмени» готовились к совершенно другой жизни.

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