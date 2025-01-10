Люди по всему миру отказываются от сексуальной одежды. Что вдруг произошло и как это связано с Первой мировой войной?

Казалось бы, вечный тренд на нарочитую сексуальность в 2024 году неожиданно начал угасать. Вслед за этим актуальность потеряли и экстравагантные тенденции, на смену которым пришла тихая роскошь и сottage core.
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