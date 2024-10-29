Пленные ВСУ призвали приостановить боевые действия

Попавшие в плен в Курской области украинские солдаты призвали прекратить боевые действия. Видео обращения украинских пленных к своим побратимам опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
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