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Пленные ВСУ призвали приостановить боевые действия

Пленные ВСУ призвали приостановить боевые действия

Попавшие в плен в Курской области украинские солдаты призвали прекратить боевые действия. Видео обращения украинских пленных к своим побратимам опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

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