Доброе утро! ☀️

Начнем день с очень вкусного и сытного блюда — сливочной каши из бурого риса с яблоком и корицей. Рис, сваренный на кокосовом молоке становится более нежным, а яблоко с корицей дарят блюду пряный вкус и аромат.
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