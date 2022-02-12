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Инсайдер Ховард Бек: «Напряжение в раздевалке «Юты» сильнее, чем мы привыкли думать»

«Юта» по слухам испытывает определенные проблемы с командной химией. «Напряжение в раздевалке «Юты» сильнее, чем мы привыкли об этом думать», – рассказал известный инсайдер Ховард Бек.

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