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За рулем

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На торги выставили «деревянный» универсал Ford 1946 года

На торги выставили «деревянный» универсал Ford 1946 года

Весьма редкий по нынешним временам Ford Super Deluxe Station Wagon 1946 года выставлен на торги. Как можем видеть, его главная особенность – деревянные панели кузова, машины той поры вошли в историю как Woodie, то есть буквально «деревянные».

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