Дадонов набрал очки в 3-м матче подряд. У форварда «Монреаля» 0+4 на отрезке

Евгений Дадонов набрал очки в 3-м матче подряд. Форвард «Монреаля» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:0).
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