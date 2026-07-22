Гигантский телевизор толщиной с монету, стоящую на ребре. Представлен Skyworth Q9H с экраном 4K/170 Гц и акустикой Harman мощностью 410 Вт

От 2200 долларовSkyworth начала продажи нового флагманского телевизора Q9H Wallpaper TV. Новинка поступила в продажу в Китае по стартовой цене 14 999 юаней и позиционируется как один из самых тонких телевизоров в своем классе.
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