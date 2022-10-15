Экс-глава минфина Великобритании допустил отставку Трасс через несколько недель

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может покинуть свою должность в течение нескольких недель. Такое мнение высказал отправленный в отставку глава минфина страны и автор плана спасения экономики Великобритании Квази Квартенг 15 октября.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может покинуть свою должность в течение нескольких недель. Такое мнение высказал отправленный в отставку глава минфина страны и автор плана спасения экономики Великобритании Квази Квартенг 15 октября.
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