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Экс-глава минфина Великобритании допустил отставку Трасс через несколько недель

Экс-глава минфина Великобритании допустил отставку Трасс через несколько недель

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может покинуть свою должность в течение нескольких недель. Такое мнение высказал отправленный в отставку глава минфина страны и автор плана спасения экономики Великобритании Квази Квартенг 15 октября.

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