В Архангельске спасли сокровища Болдуина: их готовят к реставрации

В Архангельске удалось спасти лодку, нарты и лыжи экспедиции Эвлина БолдуинаВ Архангельске спасли сокровища экспедиции Эвлина Болдуина, сейчас все артефакты находятся в нацпарке "Русская Арктика", где их отреставрируют.