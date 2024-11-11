Пенсионер зарезал пасынка-инвалида под Новосибирском

Убийство стало итогом бытового конфликта. По данным СУ СКР по Новосибирской области, в ноябре 2023 года 80-летний житель рабочего поселка Колывань вступил в перепалку со своим 49-летним пасынком, страдающим психическим расстройством.
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