В трех районах Барнаула на 16 часов отключат холодную и горячую воду. Список адресов

Необходимо выполнить работы для надежного обеспечения барнаульцев водоснабжением в зимний период Барнаульский водоканал с 22:00 часов 30 сентября до 14:00 часов 1 октября проведет масштабные работы с отключением большого числа абонентов, сообщает компания в своем Telegram-канале.