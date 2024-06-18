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Регионы России

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Бахрушинский театральный музей откроет в Махачкале новый музей истории национальных театров Дагестана

Бахрушинский театральный музей откроет в Махачкале новый музей истории национальных театров Дагестана

В Москве 19 июня откроется новый музей истории национальных театров Дагестана. Этот проект был реализован в рамках деятельности Ассоциации театральных музеев, созданной БТМ в 2023 году.

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