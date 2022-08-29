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Херсонские власти предупредили Киев о последствиях обстрела Каховской ГЭС

Херсонские власти предупредили Киев о последствиях обстрела Каховской ГЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Непрекращающиеся обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ могут привести к нарушению электроснабжения самой Украины, заявил РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

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