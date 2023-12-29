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Черкас о СКА: «Фантастические по содержанию и качеству дуэли против «Динамо» и ЦСКА – на уровне НХЛ. После «Торпедо» штаб внес коррективы»

– Я под впечатлением от двух последних игр СКА – против московского «Динамо» и ЦСКА. Были некоторые опасения после матча в Нижнем Новгороде, где армейцы проиграли «Торпедо» 1:3, что команда подсела.

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