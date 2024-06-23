В среднем новостройки в Рязани стали превышать 20 этажей

Самый значительный рост высоты зданий заметили в двух городах – Хабаровске и Оренбурге. А наиболее заметное понижение высотности нового строительства отмечено экспертами в Омске, Перми и Санкт-Петербурге.
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