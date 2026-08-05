НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Москвичев дебютировал за «Зенит» – 22-летний вратарь не пропустил от «Балтики»: «Ставлю себе 6,5-7 баллов, защитникам – 9-10»

Воспитанник «Зенита»  Богдан Москвичев дебютировал за основную команду клуба из Санкт-Петербурга. 22-летний вратарь отыграл на ноль в домашнем матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Балтики».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии