Пожилые люди, посещающие курсы обучения, имеют меньший риск развития деменции

Исследователи обнаружили связь между образованием пожилых людей и снижением риска деменции. В ходе исследования были проанализированы данные Британского биобанка и было обнаружено, что у людей, посещающих курсы обучения пожилых людей, вероятность развития деменции снижается на 19%.