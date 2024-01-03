Пожилые люди, посещающие курсы обучения, имеют меньший риск развития деменции

Исследователи обнаружили связь между образованием пожилых людей и снижением риска деменции. В ходе исследования были проанализированы данные Британского биобанка и было обнаружено, что у людей, посещающих курсы обучения пожилых людей, вероятность развития деменции снижается на 19%.
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