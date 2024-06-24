У создателя Terraria есть простой вопрос к авторам одного из лучших модов: “Кто и...

У создателя Terraria есть простой вопрос к авторам одного из лучших модов: “Кто из вас хочет работать на Re-Logic?”Создатель Terraria Эндрю “Redigit” Спинкс довольно случайно предложил работу создателям одного из крупнейших модов Terraria.
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