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Новости Омска

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Аттракционы в омских парках работали с нарушениями

Аттракционы в омских парках работали с нарушениями.   Как сообщили в прокуратуре, всего обнаружено более 400 разных нарушений.

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