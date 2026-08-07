Аттракционы в омских парках работали с нарушениями. Как сообщили в прокуратуре, всего обнаружено более 400 разных нарушений.
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Аттракционы в омских парках работали с нарушениями. Как сообщили в прокуратуре, всего обнаружено более 400 разных нарушений.
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