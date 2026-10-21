Во время Великой замятни от Золотой Орды отделился Хорезм, захваченный Тимуром, но позже возвращённый Тохтамышем, что стало восстановлением воли Чингисхана, чтимой обоими, однако далее хан вторгся в принадлежавшее Тамерлану Закавказье, и между былыми союзниками вспыхнула война.
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