События последних месяцев привели к тому, что Москва фактически изменила статус Абхазии. Отныне республика не привилегированный союзник, которому выделялись деньги из российского бюджета, а один из обычных партнёров, экономическое взаимодействие с которыми возможно исключительно на взаимовыгодной основе.
Абхазия сыпет обвинениями. У письма Путину есть и скрытый смысл
Комментарии
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Ирина Лодяновa
Не хотят быть друзьями России,будут рабами у Турции и США! Обнаглевшие захребетники, лентяи и хитрожопые попрошайки! Очень бы хотелось,что бы мы показали свою силу и развили бы там свой бизнес! Тогда,думаю, будучи наемными рабочими и обслугой абхазы были бы давольны! Кавказ любит ииподчиняется силе! Добра они не помнят и понимают как слабость!
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