Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Отвечать за свою ложь, как и убирать трупы мирных из-под завалов, они не собираются. Когда Суджу освободят , тогда и ...Спасался от висел...
  • Вера смелых
    На видео женщина спокойным тоном, едва вылезши из-под завалов, говорит, что попал снаряд в уннтральную часть здания.....Спасался от висел...
  • Вера смелых
    Когда хохол лжет? -  Как только откроет рот.                                           То, что хохляди  испугались  р...Спасался от висел...

Абхазия сыпет обвинениями. У письма Путину есть и скрытый смысл

Абхазия сыпет обвинениями. У письма Путину есть и скрытый смысл

События последних месяцев привели к тому, что Москва фактически изменила статус Абхазии. Отныне республика не привилегированный союзник, которому выделялись деньги из российского бюджета, а один из обычных партнёров, экономическое взаимодействие с которыми возможно исключительно на взаимовыгодной основе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Лодяновa
Не хотят быть друзьями России,будут рабами у Турции и США! Обнаглевшие захребетники, лентяи и хитрожопые попрошайки! Очень бы хотелось,что бы мы показали свою силу и развили бы там свой бизнес! Тогда,думаю, будучи наемными рабочими и обслугой абхазы были бы давольны! Кавказ любит ииподчиняется силе! Добра они не помнят и понимают как слабость!
Ответить
19 час.
наверх