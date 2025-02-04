Абхазия сыпет обвинениями. У письма Путину есть и скрытый смысл

Ирина Лодяновa

Не хотят быть друзьями России,будут рабами у Турции и США! Обнаглевшие захребетники, лентяи и хитрожопые попрошайки! Очень бы хотелось,что бы мы показали свою силу и развили бы там свой бизнес! Тогда,думаю, будучи наемными рабочими и обслугой абхазы были бы давольны! Кавказ любит ииподчиняется силе! Добра они не помнят и понимают как слабость!