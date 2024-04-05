Свежее обновление для шутера Ripout добавило помощника Синтию 3D Realms и Pet Project Games...

Свежее обновление для шутера Ripout добавило помощника Синтию3D Realms и Pet Project Games представили Синтию, современного приятеля и помощника по синтетическому разуму, который поможет игрокам в сегодняшнем обновлении раннего доступа New Beginning для Ripout.
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