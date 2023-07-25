Наш потерянный мир

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МИД: в Санкт-Петербурге обсудят создание хабов для поставки зерна из России в Африку

МИД: в Санкт-Петербурге обсудят создание хабов для поставки зерна из России в Африку

На саммите «Россия-Африка», который в ближайшие дни пройдет в Санкт-Петербурге, планируется обсудить создание логистических коридоров и хабов для поставок на африканский континент зерна, удобрений и другой российской продукции.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Путин пока ещё руководитель страны , в которой есть народ . Хочется задать один единственный вопрос . Нам давали когда-нибудь бесплатно что-нибудь за всю историю существования . Что за безмерная доброта ? Если у них нет пшеницы , то у них в избытке и золота , и камней и редкоземельных природных ископаемых , так делайте бартер или взаимовыгодные договора на изымание и заодно учите их добывать и строить заводы и фабрики и обслуживать их  , а не воспитывать бездельников и дармоедов , как это своими призывами за подпись в решениях НАТО и ЕС делают в Европе ,выделяя копейки мигрантам-переселенцам , а по сути предателей своей страны . Вспомните времена крепостного права , когда помещик и  предоставлял и кормил вдоволь, но самое главное и заставлял работать как положено . А такие безответственные заявления не претит делать Хозяину .  Рубль здесь -два там и в итоге потом ... Денег нет а Вы держитесь . Вам  уже предлагалось прожить месяц в шкуре пенсионера или инвалида . Может всё-таки начнём о них думать , а не об иноверцах , которые ещё не известно как поведут себя в будущем . Американцы уже научили жить весь мир в жестоких рамках и поэтому никто не верит в пацифизм . Пример всем Казахстан . Разберитесь с ними , а не выпрашивайте у кворума в Питере  разрешения с утверждением общества о бесплатной помощи . Не  практика чудес это . И не от жадности это . Каждый может выложить свои финансы , хоть все , но не страны , которая сама находится в условиях войны и отнюдь не со слабым противником .
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16 час.
ЕБ
Евгений Бут
Согласен с Вами! Долги прощаем, а зачем? Американцы не прощают, но и не требуют быстро отдавать, зато всех должников держат на поводке!
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12 час.

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