Около 50% россиян отметили готовность взять на себя финансовое обеспечение семьи

Среди опрошенных россиян 4% готовы разорвать отношения, если их партнер зарабатывает на 10% меньше. Для 2% респондентов критичной является разница в 30%, 6% заявили, что расстанутся с партнером, если он зарабатывает вдвое меньше.
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