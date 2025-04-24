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Ученые назвали лучшее время для сна

Ученые назвали лучшее время для сна

Исследователи выяснили, что лучший момент для засыпания – между 22:00 и 23:00. Именно в этот период, по мнению специалистов, наш организм наиболее готов ко сну, и если ложиться спать в это время, можно существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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