Ученые назвали лучшее время для сна

Исследователи выяснили, что лучший момент для засыпания – между 22:00 и 23:00. Именно в этот период, по мнению специалистов, наш организм наиболее готов ко сну, и если ложиться спать в это время, можно существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.