Ученые назвали лучшее время для сна

Исследователи выяснили, что лучший момент для засыпания – между 22:00 и 23:00. Именно в этот период, по мнению специалистов, наш организм наиболее готов ко сну, и если ложиться спать в это время, можно существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии