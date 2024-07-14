Журналист Боуз вспомнил зловещие слова Байдена о Трампе

Чей Боуз напомнил о словах президента США сделать Трампа мишеньюНесколько дней назад Джо Байден заявил, что пора бы Дональда Трампа сделать мишенью.
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