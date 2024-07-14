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Царьград

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Журналист Боуз вспомнил зловещие слова Байдена о Трампе

Журналист Боуз вспомнил зловещие слова Байдена о Трампе

Чей Боуз напомнил о словах президента США сделать Трампа мишеньюНесколько дней назад Джо Байден заявил, что пора бы Дональда Трампа сделать мишенью.

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СЗ
Светлана Зуева
Объявить бидона пособником стрелявшего!
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