Oracle может получить полный контроль над производителем серверных Arm-процессо...

Oracle может получить полный контроль над производителем серверных Arm-процессоров Ampere ComputingКорпорация Oracle, уже владеющая 29 % акций стартапа Ampere Computing, специализирующегося на разработке серверных Arm-процессоров, может использовать будущие инвестиционные опции, чтобы получить над ним контроль, пишет Bloomberg.