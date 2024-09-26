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Oracle может получить полный контроль над производителем серверных Arm-процессо...

Oracle может получить полный контроль над производителем серверных Arm-процессо...

Oracle может получить полный контроль над производителем серверных Arm-процессоров Ampere ComputingКорпорация Oracle, уже владеющая 29 % акций стартапа Ampere Computing, специализирующегося на разработке серверных Arm-процессоров, может использовать будущие инвестиционные опции, чтобы получить над ним контроль, пишет Bloomberg.

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