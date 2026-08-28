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Царьград

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США потребовали от Канады повысить пошлины на китайские товары

США потребовали от Канады повысить пошлины на китайские товары

Администрация США вынудила Канаду повысить пошлины на китайские товары, чтобы избежать ввоза дешевой продукции.

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