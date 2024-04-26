Отключение электроэнергии в хуторе 1-я Берёзовка! 26 апреля, с 13.30 минут до 16 часов, отключат электроэнергию по следующим адресам: ул.
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Отключение электроэнергии в хуторе 1-я Берёзовка! 26 апреля, с 13.30 минут до 16 часов, отключат электроэнергию по следующим адресам: ул.