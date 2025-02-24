Уже не торт. Итоги выборов в бундестаг вывели ФРГ из активной заукраинской

В Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. При явке более чем в 80 % избирателей, первое место в общем зачете, как и прогнозировалось, занял оппозиционный правый блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, получивший с 28,6% голосов.