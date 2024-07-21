В Узбекистане стали вновь раскачивать тему политических репрессий

В Узбекистане вышло постановление президента «О расширении работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий», которое опубликовало для общественности 20 июля агентство Uza.
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