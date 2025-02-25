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Нападение на консульство России в Марселе: начато уголовное дело

Нападение на консульство России в Марселе: начато уголовное дело

Следственный комитет РФ начал расследование нападения на Генконсульство России в Марселе. Это преступление, по мнению ведомства, направлено на осложнение международных отношений.

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