В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич и свежие яйца

Покупая кулич к празднику, стоит обратить внимание на его упаковку, состав и состояние корочки. Как понять, не залежались ли яйца на полке, к качеству каких продуктов, любимых россиянами, возникло больше всего нареканий и как выбрать проверенные товары на маркетплейсах и в обычных магазинах, рассказала в интервью «Парламентской газете» заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.