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Парламентская газета

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В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич и свежие яйца

В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич и свежие яйца

Покупая кулич к празднику, стоит обратить внимание на его упаковку, состав и состояние корочки. Как понять, не залежались ли яйца на полке, к качеству каких продуктов, любимых россиянами, возникло больше всего нареканий и как выбрать проверенные товары на маркетплейсах и в обычных магазинах, рассказала в интервью «Парламентской газете» заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

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