В Сумской области ударом "Искандера" уничтожено 80 боевиков из элитной бригады ВСУ "Магура". А вот Владимир Зеленский успел сбежать от удара возмездия русских — незадолго до этой атаки он был в Сумах, где грозил "давить на Россию так, как никогда".